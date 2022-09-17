محافظ الجيزة يشدد على الانتهاء من تطوير ترعة المريوطية فى الموعد المحدد

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الشركات المنفذة لمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشينى ومطلع الطريق الدائرى، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضارى للقطاع بالكامل.





جاء ذلك خلال تفقده نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعه المريوطية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشينى ومطلع الطريق الدائرى للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل لجسم الترعه لإنشاء ممشى حضارى أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحى بالهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق. كما تفقد محافظ الجيزة عدداً من المحاور والطرق التى تمت أعمال تطويرها للوقوف على حالة النظافة وجهود الأحياء المعنية فى الحفاظ على ما تم ضخه بها من اعتمادات مالية. شملت المحاور التى تفقدها محافظ الجيزة ميدان المساحة وشوارع النيل والبحر الأعظم ومراد واللبينى وخاتم المرسلين ومحور أنور السادات (ترسا) المريوطية نطاق الهرم وفيصل. وشدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود رفع المخلفات وتحسين حالة النظافة بصفة دورية ومنع أى تعد للمنشأت التجارية على حرم الطريق العام للحفاظ على الحالة العامة للطريق وتحقيق النتائج المرجوة من التطوير والتى يأتى على رأسها توفر حرم آمن لسير المواطنين وتحسين الصورة البصرية وتحقيق السيولة المرورية بالطرق، خصوصا مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية للطرق على أرض الجيزة والتى تضم الخط الرابع لمترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات 26 يوليو، الأمر الذى سيحدث نقلة فى شبكة الطرق بالمحافظة.

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