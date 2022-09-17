القصير يبحث مع إيكاردا كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية خلال cop27

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله على أبو سبع، مدير المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق القاحلة (إيكاردا) وعدد من ممثلى مكتب الإيكاردا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبحث الوزير خلال اللقاء أهمية البحوث التطبيقية والاستفادة منها خلال مؤتمر المناخ cop27، فى إطار اهتمام الإيكاردا بالتعاون التقنى الزراعى مع وزارة الزراعة عامة ومركز البحوث الزراعية خاصة، كما تناول اللقاء كيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة للمحاصيل الاستراتيجية والدور الذى تلعبه مراكز البحوث الزراعية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ المقبل، قال الوزير إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق للاستفادة من البحوث المتوفرة على مستوى المجلس الاستشارى الدولى للبحوث الزراعية CGIAR والذى يتمتع بتجارب جيدة فى مسألة الابتكارات الزراعية والتى يمكن لمصر والعالم العربى والإفريقى الاستفادة منها بشكل كبير.

وأكد القصير توفير مخرجات البحوث التطبيقية على مستوى المزارعين لتعظيم عوائد هذه البحوث من خلال تعزيز الإنتاج الزراعى المستدام واتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية فيها بهدف تحقيق الأمن الغذائى على المستوى الوطنى وزيادة دخول المزارعين.

ومن جانبه، أشار مدير الإيكاردا إلى أهمية التعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من مخرجات البحوث الدولية لإيجاد طرق للتغلب على تحديات المياه والأمن الغذائى من خلال إدخال أصناف جديدة لها ميزات فائقة تساهم فى زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية والتى فى مقدمتها القمح والشعير والعدس والفول الصويا وكذا إدخال أصناف الصبارات الملساء والجلبان والتى تعد بديلا للأعلاف التقليدية، وأيضا الاستفادة من تجارب زراعة الشعير فى المناطق القاحلة على مستوى العالم للاستفادة من زراعتها فى الأراضى الصحراوية المصرية حيث تعد زراعة الشعير فى هذه الأراضى ذات جدوى اقتصادية جيدة.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للمناخ.