تحت رعاية الرئيس.. انطلاق الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى غداً 

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنطلق صباح غد الأحد، الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ويبدأ المؤتمر بكلمة يلقيها وزير القوى العاملة حسن شحاتة، نيابة عن الرئيس السيسى.





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الدورة التى ترأسها المملكة المغربية هذا العام، استنادًا إلى نظام العمل فى مؤتمرات العمل العربى، يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل.

ويُعرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، ليرصد التأثير الذى أحدثه التحول الرقمى على العديد من الدول التى تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع فى استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمى" فى اقتصاداتها، ويضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

ويناقش المشاركون فى المؤتمر بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول، "حول الذكاء الاصطناعى وأنماط العمل الجديدة"، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية فى سعيها لمواكبة التحولات الجذرية، التى يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، والثانى، تقرير حول "رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمى فى أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربى بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمى، ويواجه التحديات التى تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التى تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يُعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى، يدور حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولى، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية فى يونيو من كل عام، ويُعرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025".

ويشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.