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جدة - نرمين السيد - وعممت الوزارة، منشورا على جميع المديريات التعليمية، يتوجب على طلاب الصف الأول الثانوى، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب الصف الصف الثانى، يسددون قسط السنة التأمينية الثانية، كما يسدد طلاب الصف الثالث الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.
ويتسلم طلاب الصف الأول الثانوى، أجهزة التابلت، خلال العام الدراسى الجديد، مجانا، ويستفيدون منه خلال السنوات الثلاثة للمرحلة الثانوية.
وينطلق العام الدراسى 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.
وتبلغ قيمة قسط التأمين على أجهزة التابلت: 100 جنيه كل سنة، وبعد انتهاء الأعوام الثلاثة بالمرحلة الثانوية، يصبح جهاز التابلت ملكا للطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات وطرق سداد تأمين أجهزة التابلت استعدادا للدراسة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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