سفير مصر بالبرتغال يلتقى مديرة الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة، خصوصا التعاون القائم فى إطار النسخة الخامسة من مشروع SAFEMED V الذى تم إطلاقه مؤخرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبى لتعزيز معايير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتعد مصر إحدى الدول المستفيدة من هذا المشروع.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لصياغة أطر جديدة ومبتكرة للتعاون بما يتماشى والتطورات التى يشهدها العالم حاليا فيما يتعلق بالملاحة البحرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع القارة الإفريقية.