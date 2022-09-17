انطلاق المُشاورات الخاصة بمشروع مبادرة جديدة حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - استضاف مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الاجتماع التحضيرى الأول لمناقشة عناصر مُبادرة جديدة حول تغير المناخ واستدامة السلام سيتم النظر فى إطلاقها تحت الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف الـ27 لاتفاقية تغير المناخ الذى سيعقد بشرم الشيخ فى نوفمبر المُقبل.





وشارك ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية فى الاجتماع، والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، من ضمنهم إلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وسيلفان ميرلين، نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومسؤول من مفوضية الاتحاد الإفريقى، بالإضافة إلى خبراء من الوزارات المصرية المعنية ومن مراكز الأبحاث.

واستعرض السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة بوزارة الخارجية، الأولويات المصرية لمؤتمر شرم الشيخ والمُبادرات المختلفة المطروحة من جانب الرئاسة، مُبرزاً أهمية هذه المٌبادرة باعتبارها المرة الأولى التى يتم فيها التطرق إلى هذا الموضوع فى مؤتمرات تغير المناخ.

كما تناول السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى، أهداف مشروع المبادرة وعناصرها الرئيسية استنادًا إلى استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التى عقدت شهر يونيو الماضى، وانطلاقًا من ريادة مصر للتعاون الدولى من أجل التصدى لتغير المناخ من جانب وتعزيز وبناء السلام دوليا وإقليميا من جانب آخر.

ومن جانبهم، رحب المُشاركون بالمُبادرة وأكدوا أهميتها من حيث تناولها للتداعيات الناتجة عن تغير المناخ على جهود تحقيق السلام والاستقرار، خصوصا فى إفريقيا، معربين فى هذا الإطار عن تقديرهم لحرص مصر على الدفع بها واستعدادهم للإسهام فى تنفيذها على أرض الواقع.

وتركز المبادرة على القارة الإفريقية باعتبارها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ رغم أنها القارة الأقل إسهاماً فى هذه الظاهرة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ برامج وأنشطة فى مجالات مختلفة تشمل فى إطار المبادرة وهى: (أ) التكيف مع تغير المناخ ارتباطاً بتعزيز جهود بناء السلام، (ب) دعم السلام من خلال نظم أمن غذائى قادرة على الصمود، (ج) إيجاد حلول مُستدامة تتناول العلاقة بين تغير المناخ والنزوح الناتج عنه، (د) زيادة التمويل المناخى لتحقيق السلام المُستدام.