وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.





وتابع، خلال اجتماعه مع ممثلى المكتب الاستشارى الدولى "وارنر" المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطور الأعمال فى إطار الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ مشروع التطوير. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، آخر المستجدات بالنسبة للمشروع فى مختلف محاوره سواء فى الأعمال الإنشائية التى تشمل نحو 65 موقعًا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى التطورات فيما يخص موقف توريد الماكينات الحديثة والتى وصلت أولى شحناتها فى أغسطس الماضى وتتوالى الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة. كما زار وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة ECH ( Egyptian Cotton Hub) التابعة للشركة القابضة والتى تقوم بأعمال تسويق منتجات الشركات التابعة، حيث استعرض نماذج من المنتجات الجديدة وأساليب التعبئة والعرض، خصوصا فى قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية.

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