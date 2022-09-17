إعلام القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهى: أيزو 9001 لجودة الجهاز الإدارى، وأيزو 45001 فى الصحة والسلامة المهنية، وأيزو 22301 فى استمرارية الأعمال.





يأتى ذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الإعلام تُعد من أوائل الكليات التى حصلت على الأيزو فى استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التى فرضتها جائحة كورونا وتأثيرها على العملية التعليمية من خلال التحول إلى نظام التعليم المدمج، وقيام وحدة التعليم الإلكترونى بتدريب هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل مع المنصات التعليمية فى التدريس، وإجراء الامتحانات، وتحويل المناهج لمقررات إلكترونية، واكسابهم مهارات التعليم الالكترونى فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية السابقة، كما وجه الشكر للدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام، مثنيا على فريق العمل بالكلية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد، إن حصول الكلية على 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذى نتج عن جهد وعمل جماعى مشترك بين منسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن الكلية تستعد الفترة القادمة لاستكمال إجراءات الحصول على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك استكمال إجراءات السعى للحصول على الاعتماد الدولى لبرامجها التعليمية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة أو تجديد الاعتماد، وتحسين جودة الأداء الإدارى، والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم فى تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.