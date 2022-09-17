" التربية والتعليم " : انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بدء العام الدراسي الجديد غدا، الأحد، فى المدارس الرسمية الدولية، حيث وجه الوزير المدارس بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة.

وشدد على أن المدارس الدولية والخاصة جناح مهم فى التعليم المصرى لما تقدمه من تعليم عال الجودة للطلاب.