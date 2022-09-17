سفير مصر لدى بنما يسلم الدعوة الخاصة بقمة القادة في مؤتمر المناخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - التقى السفير ياسر الشواف، سفير جمهورية مصر العربية في بنما سيتي، "آنا لويزا كاسترو" نائبة وزيرة خارجية جمهورية بنما للشئون متعددة الاطراف والتعاون الدولي، بمقر وزارة الخارجية البنمية.

هذا، وقام السفير المصري بتسليم نائبة وزيرة خارجية بنما الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى السيد "لورينتينو كورتيزو كوهين" رئيس بنما، لحضور قمة القادة التي ستعقد يومي ٧-٨ نوفمبر المقبل في إطار مؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ.

كما تم بحث عدد من الموضوعات الأخرى الهامة المتعلقة بالتعاون المشترك في مجالي البيئة والمناخ بين البلدين، وكذلك الموضوعات التي تخص التعاون السياسي في اطار منظمة الأمم المتحدة.