سويلم : أتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - - منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى سواء على مستوى الوزارة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

- (٩٦%) نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى أغسطس ٢٠٢٢ طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وأضاف سيادته أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأضاف سيادته أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر اغسطس ٢٠٢٢ بلغت (٩٦%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٦٠٦) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢.

وخلال شهر أغسطس ٢٠٢٢ ..وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالي كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة ، حيث تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو ١٨,٥ ، وقد قامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقريه المصالحة بمركز نجع حمادي ، حيث تم بحث الشكوى وتبين ان المجرى المائي موضوع الشكوى هو ترعه فرع السكه الحديد ، وتم إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير إلى تضرر أهالي مدينه سرس الليان بمحافظة المنوفية بسبب وجود حيوان نافق بترعه الباجورية ، حيث تم التنسيق بين تفتيش رى قبلى المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينه منوف ، وتم رفع الحيوان النافق بالترعة وإزالة أسباب الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة اسيوط بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية عواجه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الري الخاص به ، حيث تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إداري مؤقت بفتح المسقى.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة في مصرف ناهيا بمدخل القرية ، حيث تم تطهير المصرف بمعرفة الادارة العامة لصرف شمال الجيزة.