السفارة المصرية فى مالابو تنظم ندوة للترويج لمؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى غينيا الاستوائية، بالتنسيق مع وزارة الزارعة والبيئة والمراعى، ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مالابو، وبعض المنظمات الغينية غير الحكومية، ندوة للترويج لمؤتمر لأمم المتحدة لأطراف اتفاقية تغير المناخ المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.





واستعرض حداد عبدالتواب الجوهرى، سفير مصر فى مالابو، الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بهذا المؤتمر، وأكد على تقديم الرئاسة المصرية للمؤتمر لجميع التسهيلات الممكنة للمشاركين من الدول الإفريقية سواء الوفود الرسمية او المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالات البيئة.

كما أكد على اعتزام مصر التنسيق مع جميع الدول لخروج المؤتمر بنتائج إيجابية، خصوصا فيما يتعلق بتمويل عمليات التحول، او خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشادت الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مالابو بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على جميع المستويات لإنجاح المؤتمر، فى ظل الظروف الدولية الصعبة التى يمر بها العالم، مشيرةً الى دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود المصرية لخروج المؤتمر بنتائج إيجابية، وأكدت على ضرورة أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة انطلاق من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الدولى اللازم لتنفيذ برامج التحول وخفض الانبعاثات.

ومن جانبه، أكد مستشار رئيس جمهورية غينيا الاستوائية لشؤون الزراعة والمناخ على ما يمثله مؤتمر شرم الشيخ من أهمية بالغة لدول القارة الإفريقية، كونها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، والاحتياج العاجل لوفاء الدول بالتزاماتها المالية ليتسنى تمويل مشروعات البيئة والمناخ فى دول قارة إفريقيا، كما أكد على ثقة دول القارة فى رئاسة مصر للمؤتمر.