بنما تتسلم دعوة المشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وسلم السفير المصرى، نائبة وزيرة خارجية بنما الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى لورينتينو كورتيزو كوهين رئيس بنما، لحضور قمة القادة التى ستعقد يومى 7-8 نوفمبر المقبل فى إطار مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شرم الشيخ.

كما تم بحث عدد من الموضوعات الأخرى الهامة المتعلقة بالتعاون المشترك فى مجالى البيئة والمناخ بين البلدين، وكذلك الموضوعات التى تخص التعاون السياسى فى اطار منظمة الأمم المتحدة.