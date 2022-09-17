وزير الرى: 96% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور سويلم، أنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين، والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذلك على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، ويتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأوضح أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أغسطس 2022 بلغت 96%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 606 شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر أغسطس 2022.

وخلال شهر أغسطس 2022، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالى كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة، وتم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو 18,5، وقامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة قنا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقريه المصالحة بمركز نجع حمادى، وتم بحث الشكوى وتبين ان المجرى المائى موضوع الشكوى هو ترعه فرع السكه الحديد، وتم إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير إلى تضرر أهالى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بسبب وجود حيوان نافق بترعه الباجورية، وتم التنسيق بين تفتيش رى قبلى المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وتم رفع الحيوان النافق بالترعة وإزالة أسباب الشكوى.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالى قرية عواجه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الرى الخاص به، وتم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إدارى مؤقت بفتح المسقى.

وأيضا تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالى قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة فى مصرف ناهيا بمدخل القرية، وتم تطهير المصرف بمعرفة الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة.