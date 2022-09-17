البيئة: تباحث مصرى أمريكى حول أهم المخرجات المتوقعة لـ مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكى للبرنامج المصرى الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء "نُوفى" للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج.





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 مع جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد نصر، من وزارة الخارجية، والذى جاء على هامش مشاركتها فى اجتماعات الدورة 18 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) بالسنغال.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ المقبل فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وكيفية الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات فعلية كونه مؤتمراً للتنفيذ، مشددةً على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها، والعمل على مضاعفة تمويل التكيف، وأن يكون ذلك منعكس حالياً فى الصناديق الدولية مثل صندوف المناخ الأخضر وصندوق التكيف، مؤكدةً ضرورة وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم فى تلك الصناديق قبل مؤتمر المناخ المقبل.

فيما يخص الآلية الخاصة بالخسائر والأضرار، أشارت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل الشبكة الخاصة "بسان دييجو" فى إطار مؤتمر المناخ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول النامية، مشيرة إلى أنه فيما يخص التخفيف أكدت الوزيرة ضرورة الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وفقاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر جلاسكو cop26.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بقيام مجموعة من الدول بالانتهاء من تحديث خطط مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ المقبل cop27، كدولة الهند، وفقاً لتوصيات مؤتمر جلاسكو، وقد حثت باقى الدول الأعضاء على تقديم خططها الطموحة للمساهمات الوطنية، مؤكدة ضرورة وجود آليات لتمويل هذه الخطط توفرها الدول المتقدمة، من خلال الوفاء بتعهداتها ووضع التمويل اللازم فى الصناديق الخاصة بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر المناخ، لضمان استمرار بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.

ومن جانبه، أكد جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، أهمية دفع وتيرة العمل المناخى فى مؤتمر cop27، ليكون مؤتمر للتنفيذ رغم التحديات العالمية الحالية، وكذلك شدد على أهمية المضى قدما فى تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسجو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات.

وقد توافق كيرى مع وزيرة البيئة المصرية ومبعوث المؤتمر على أهمية موضوعات التكيف، خصوصا للدول النامية والقارة الإفريقية، مؤكدا أن هناك مجهودات تتم بين الجانب المصرى والجانب الأمريكى لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ cop27.

وأضاف جون كيرى أنه قام بالتنسيق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة 10 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.