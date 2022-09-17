مؤتمر المناخ ومشروعات اقتصادية قناة السويس أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه مع بدء العد التنازلى لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وفى إطار اهتمام مصر بالتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، أكدت الحكومة التزامها بتطبيق إستراتيجية وطنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى للوقود.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق الملا وزير البترول، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى الاجتماع التنسيقى الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز للتحضير للقمة، إن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018 أى منذ 5 سنوات، وتصديره، كما اتخذت خطوات كبيرة للتوسع فى استخداماته فى السوق المحلى، حيث وصل عدد المنازل التى تم توصيل الغاز إليها إلى أكثر من 13 مليون وحدة سكنية، وعدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز المضغوط إلى 500 ألف سيارة.

وفى الشأن الدولى، قالت الصحيفة إنه فيما وصف بأنها المقبرة الجماعية الأكبر منذ حروب البلقان فى التسعينيات، أعلنت كييف عن اكتشاف أكثر من 450 قبراً قرب غابة مدينة (إيزيوم) التى استعادتها من القوات الروسية أخيرا، فى حين أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل بعثة قريباً للتحقق من الإدعاءات الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة، أن المستشار الرئاسى الأوكرانى ميخاييلو بودولياك كتب فى تغريدة على موقع (تويتر) "هذا واحد من مواقع دفن جماعية أخرى اكتشفت قرب إيزيوم، ذلك بعد أشهر هيمن عليها الرعب والعنف والتعذيب وعمليات القتل الجماعية".

ودعا بودولياك مجددا الأطراف الداعمة لأوكرانيا إلى إرسال أسلحة، لكى «لا يترك المواطنون وحدهم فى مواجهة الشر.

وفى صحيفة (الأخبار) وتحت عنوان "شركة صينية تدرس ضخ استثمارات جديدة بـ"اقتصادية قناة السويس"، قالت الصحيفة إن لى ماو آن رئيس مجلس إدارة شركة "تيانيى" الصينية العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية أعرب عن تطلع الشركة لضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لديها من إمكانات هائلة، ولنجاحها مسبقا فى دعم الاستثمار الصينى من خلال إقامة المنطقة الصناعية "تيدا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت وفد شركة "تيانيى" الصينية لبحث فرص التعاون فى هذا القطاع الكيماويات، مؤكدة أن محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية، كان فى استقبال الوفد وعقد اجتماعا مع وفد الشركة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشركة الصينية:" نستهدف إقامة مشروع لاستخلاص عنصر "البروم" الكيميائى الذى يدخل فى صناعة (مثبطات الاشتعال) التى تدخل بدورها فى صناعات عدة كمستحضرات التجميل، والصناعات البترولية، والمنسوجات، ومواد طلاء الأثاث، وغيرها".

وأكدت الصحيفة أن إجمالى عدد السفن بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية بقناة السويس فى أغسطس الماضى بلغ 298 سفينة بمعدل زيادة يصل إلى 19% مقارنة بأداء موانئ الهيئة لشهر أغسطس 2021، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 139 سفينة، واستقبل ميناء غرب بورسعيد 75 سفينة، فيما استقبل ميناء السخنة 34 سفينة وميناء الأدبية 36 سفينة، أما ميناء العريش فقد استقبل 14 سفينة محققًا زيادة وصلت إلى 11 سفينة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تنطلق غدا الأحد، أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية فى 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.

وأفادت الصحيفة بأن جدول أعمال الدورة التى تستمر على مدى ثمانية أيام، يتضمن عددًا من البنود، منها تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى بشأن الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 - 2025 ).

وتحت عنوان "خدمات طبية مجانية لغير القادرين" ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة والسكان أكدت تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 33 ألفا و412 مواطنا، من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونقلت الصحيفة عن حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى برامج الدعم النقدى، والذى يضم (منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم، ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية "مصر2030".



وفى صحيفة (الجمهورية) أشارت الصحيفة إلى أن قطاع الكهرباء انتهى من تنفيذ مركز تحكم شرم الشيخ بتكلفة حوالى 700 مليون جنيه والرسم الخطى SLD بشبكة كهرباء الجهد المتوسط للمدينة 140 لوحة توزيع، وتنفيذ مشروعات إستراتيجية لأحمال المطلوبة لقمة قمة المناخ بإجمالى قدرات 35,8 ميجا تشمل المنطقة الزرقاء بقدرة 5 م.ف.أ والخضراء بقدرة 6 م وربط محطات الطاقة الشمسية ومحطة شحن الأتوبيسات بقدرة 12 م.ف.ا ورفع تعارضات الممشى السياحى ومحطة شحن السيارات بقدرة 4.8 م.ف.أ.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تطوير مركز الخدمة بهندسة شرم الشيخ وتجهيز سيارة متنقلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة بتنفيذ مشروعات باستثمارات 500 مليون جنيه لدعم الشبكة القومية لمناطق سيناء الموحدة بتكلفة 2 مليار لدعم الشبكة الكهربائية وربط مدن البحر الأحمر بالشبكة الموحدة بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه ضمن المخطط الاستراتيجى للوزارة.