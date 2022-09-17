حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر

جدة - نرمين السيد - النذر

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "إذا نذر الإنسان نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا ولم يحدد ما هو؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ".

وأضافت الإفتاء: "كفارة اليمين تشتمل على الآتى: أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك فى حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى فى بيان كفارة اليمين: "َفكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج".

واضافت: "ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ عليه أن يصوم 3 أيام"، وبأى حالة من الحالتين السابقتين يكون الناذر قد وفى بنذره وكفَّر عنه.