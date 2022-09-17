طقس السبت.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتكون الشبورة المائية مبكرا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

وادى النطرون 30 22

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 33 21

العريش 30 22



رفح 29 20

الطور 31 24

كاترين 29 20

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

طابا 32 23

نويبع 34 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 21

المنيا 33 21

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 36 24

الأقصر 37 25

أسوان 37 26

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 39 22

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25