جدة - نرمين السيد - عقد السفير أشرف إبراهيم، المنسق العام للشقين التنظيمى والمالى للمؤتمر، وممثلى الوزارات والجهات الوطنية، ورشة عمل مشتركة بمدينة شرم الشيخ مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ للوقوف تفاصيل على جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لعقد مؤتمر المناخ.





وتضمنت فعاليات ورشة العمل معاينة ميدانية لقاعة المؤتمرات واستعراضا لسبل التعامل مع أى عقبات محتملة وطرق تذليلها، سواء فيما يتعلق بتيسير النفاذ إلى مقر انعقاد المؤتمر أو تأمين المشاركين ومواجهة أى مخاطر صحية محتملة، فضلاً عن توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية. يأتى ذلك فى ضوء اقتراب موعد انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورشة عمل مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.