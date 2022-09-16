البنك الدولى: العالم يتجه نحو حالة من الركود الاقتصادى بسبب تباطؤ معدلات النمو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 09:30 مساءً - سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية؛ في مقال لها الضوء على تقرير صادر من البنك الدولي يحذر فيه من أن العالم يتجه نحو حالة من الركود الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات النمو، وزيادة نسبة الفائدة البنكية التي أقرتها البنوك المركزية في العديد من دول العالم في محاولة لكبح جماح معدلات التضخم التي تتزايد يوماً بعد يوم على مستوى العالم.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني حالة من التدهورهى الأسوء من نوعها منذ مرحلة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الاقتصاد العالمي في عام 1970.

وألقت الصحيفة الضوء على تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن العالم بأسره يتجه نحو حالة مقلقة من الكساد الاقتصادي بسبب السياسات المالية التي تبنتها البنوك المركزية على مستوى العالم والمتمثلة في زيادة نسبة الفائدة في محاول لمواجهة معدلات التضخم.



وأكد التقرير، كما ذكرت الصحيفة، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي: أمريكا والصين ومنطقة اليورو تعاني من تباطؤ كبير في معدلات النمو وقد يؤدي تراجع الاقتصاد على مستوى العالم إلى انزلاق تلك الاقتصادات إلى حالة من الركود خلال العام القادم.



وأشارت الصحيفة إلى تصريحات دافيد مالباس، رئيس البنك الدولي التي أكد فيها أن معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم التي تسير ببطء شديد، من المتوقع أن تستمر في ذلك الاتجاه في الفترة القادمة وهو ما يثير المخاوف بشأن العواقب المدمرة التي قد تصيب الأسواق الناشئة في الدول النامية.