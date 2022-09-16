انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا، برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ونائب وزير الخارجية الليتوانى الدكتور مانتاس أدوميناس، بحضور سفير ليتوانيا فى القاهرة، والسفير المصرى لدى الدنمارك وغير المقيم لدى ليتوانيا.





وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة - أن الاجتماعات تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

واستعرض الجانبان، أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعدة للتوقيع بما يرتقى بالعلاقات الثنائية ويسهم فى زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجارى، كما تم تناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واتفقا على بدء التحضير لعقد الدورة الثالثة للجنة التعاون الاقتصادى الفنى والعلمى بين مصر وليتوانيا بالقاهرة فى أقرب فرصة.

وسلط مساعد وزير الخارجية المصرى، الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى توفرها مصر فى العديد من المجالات، حيث أشاد الجانب الليتوانى بالزيارة الأخيرة التى قام بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر أغسطس 2022.

وأشاد مساعد وزير الخارجية بالتعاون القائم فى مجال سلاسل الإمداد والأمن الغذائى.

وأعرب الجانب الليتوانى، عن تطلعه للمشاركة فى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 على أعلى مستوى، معربا عن الثقة فى نجاح مصر فى استضافة المؤتمر واستعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى نجاحه.

وقدم مساعد وزير الخارجية، فى هذا الإطار، عرضا لآخر التطورات اللوجيستية والموضوعية الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا على التطلع للمشاركة الليتوانية فيه.

وعلى هامش جولة المشاورات، عقد السفير إيهاب نصر عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الليتوانيين، من بينهم كبيرة مستشارى الرئيس الليتوانى "أستا سكايسجيرد"، والمستشار السياسى لرئيسة الوزراء الليتوانية "كيستوتيس فاسكيليفيكيوس"، و"جيدريوس سورببليس" عضو البرلمان الليتوانى ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الليتوانية التى يتم العمل على إنشاءها.

كما سلم مساعد وزير الخارجية، فضيلة مفتى ليتوانيا الدعوة الموجهة إليه من فضيلة مفتى الديار المصرية؛ لحضور مؤتمر الفقه والتنمية المستدامة المقرر عقده فى القاهرة يومى 17 و18 أكتوبر المقبل.

وبحث مساعد وزير الخارجية مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة الليتوانية بالإنابة سبل تنمية التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية.