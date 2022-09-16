القنصل العام فى سيدنى يجرى لقاءات مع بعض رموز الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - قام السفير محمد خليل، القنصل العام لمصر فى سيدنى، بإجراء مقابلات مع عدد من رموز الجالية المصرية، وتطرقت إلى مناقشة أوضاع الجالية وسبل تذليل العقبات والمعوقات التى تواجه المواطنين من أبناء الجالية المصرية المتواجدين بنطاق اختصاص القنصلية العامة بسيدنى.





وشملت اللقاءات مقابلة أمير سالم، رئيس المجلس الاستشارى الأسترالى المصرى، وتم مناقشة عدد من المبادرات وكذلك الاتفاق على تنظيم عددا من الفعاليات بين القنصلية والمجلس. كما استقبل السفير المصرى، ممثلى الكنائس المصرية بمقر القنصلية والتى شملت نيافة الحبر الجليل الانبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدنى وتوابعها، والأب أندراوس فرج، راعى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بسيدنى، والقس نصيف قلادة، راعى الكنيسة الإنجيلية بضاحية مريلاندز بسيدنى. كما استقبل القنصل العام كذلك شفيق الرحمن، رئيس المركز الثقافى الإسلامى فى استراليا والدكتور سـليم علوان الحسينى، أمين عام دار الفتوى بأستراليا.

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