إقبال كبير من الزائرين على شواطىء رأس البر (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرا من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تضمن أبرز الجهود التى نفذتها لاستقبال الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم تجهيز الشاطىء بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز منطقة المعدات والمبنى الإدارية وتواجد فرق للإنقاذ والمعدات البحرية منذ أول ضوء للنهار حتى غروب الشمس، ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ 52 حالة من الغرق، كما تم تسليم 197 طفلا تائها إلى ذويهم على مدار اليوم.

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