شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الجمعة، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت الأرصاد، أن شبورة مائية خفيفة تظهر فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
فيما، تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
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