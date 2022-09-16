توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية وسفارة فرنسا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ووقع على الاتفاقية السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وديفيد سادوليه المستشار الثقافى بالسفارة الفرنسية مدير المعهد الفرنسى بمصر، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، وأعضاء إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، والملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد.

ويرتكز الإتفاق، الذى يأتى فى سياق علاقات التعاون الممتدة بين الجانبين المصرى والفرنسى فى مجال التدريب والتبادل الدبلوماسى، على تطوير مهارات الملحقين الدبلوماسيين على التواصل والتخاطب الدبلوماسى باللغة الفرنسية، عبر دورة تدريبية مكثفة يشرف عليها المعهد الفرنسى بالقاهرة، وتنظيم برنامج تدريبية للملحقين الدبلوماسيين فى كل من باريس وستراسوبورج، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية والمعهد الوطنى الفرنسى للإدارة العامة.