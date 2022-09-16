جدة - نرمين السيد - ووقع على الاتفاقية السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وديفيد سادوليه المستشار الثقافى بالسفارة الفرنسية مدير المعهد الفرنسى بمصر، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، وأعضاء إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، والملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد.
ويرتكز الإتفاق، الذى يأتى فى سياق علاقات التعاون الممتدة بين الجانبين المصرى والفرنسى فى مجال التدريب والتبادل الدبلوماسى، على تطوير مهارات الملحقين الدبلوماسيين على التواصل والتخاطب الدبلوماسى باللغة الفرنسية، عبر دورة تدريبية مكثفة يشرف عليها المعهد الفرنسى بالقاهرة، وتنظيم برنامج تدريبية للملحقين الدبلوماسيين فى كل من باريس وستراسوبورج، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية والمعهد الوطنى الفرنسى للإدارة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية وسفارة فرنسا بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.