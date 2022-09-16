وزير البيئة بأذربيجان: نتطلع للمشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وأذربيجان، بالإضافة إلى استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

تناول السفير هشام ناجى، الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها حاليا جميع الجهات المصرية لاستضافة COP27، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لنجاح المؤتمر على الصعيدين التنظيمى والموضوعى، حيث تحرص على أن يكون مؤتمراً لتنفيذ التعهدات، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التى تواكب توقيت انعقاده.

كما أعرب عن تطلع الجانب المصرى للمشاركة الأذربيجانية النشطة رفيعة المستوى فى أعمال المؤتمر.

ومن جانبه، أعرب الوزير الأذرى عن تقدير بلاده لعلاقاتها التاريخية مع مصر وتطلع بلاده للمشاركة فى أعمال COP27، مؤكداً كذلك على الرغبة فى تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة مجالات البيئة والمناخ والموارد المائية.

كما بحث الجانبان عدد من مجالات التعاون الثنائى، حيث تم الاتفاق على وضع خطط عمل تتضمن مقترحات للتعاون المشترك، والعمل على تفعيل قنوات التواصل بين الجانبين.