حياة كريمة فى أسوان.. استمرار العمل بمشروعات قرية إقليت بكوم أمبو

جدة - نرمين السيد - تفقد فريق وحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، بقيادة ناجح مصطفى، المشروعات الجارية بقرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، والذى يستفاد من هذه المشروعات أكثر من 52 ألف نسمة داخل 32 تابعا ما بين قرى أم ونجوع بقروى إقليت.





جاء ذلك بناء على تنفيذ تعليمات، المحافظ أشرف عطية، لوحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها.

ونقل رئيس الوحدة - حسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الجمعة، تعليمات محافظ أسوان للشركات المنفذه بضرورة العمل بجدية وإتقان، ونهو الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع حصر كافة المشروعات التى تم نهو الأعمال بها تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها لدخولها الخدمة، وتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين.

وأثناء الجولة التفقدية لأعضاء وحدة حياة كريمة استوقفهم بعض الأهالى من قرية منيحة الوحدة، للشكوى من عدم تغطية مناهيل الصرف الصحى الموجودة بالقرية، وأيضا عدم وضع اللوحات التحذيرية من الشركة، وعلى الفور تم استدعاء مسئولى الشركة المنفذة، وتم التنبيه عليهم بتغطية المناهل بكافة شوارع القرية، مع وضع العلامات التحذيرية، وهو ما تم على الفور تنفيذه وتغطية هذه المناهل مما كان له أثر طيب على أهالى القرية.

وشملت جولة أعضاء الوحدة تفقد مشروع مجمع الخدمات بقرية إقليت والذى وصل بها العمل إلى نسبة تنفيذ 95 %، بجانب المرور على الأعمال الجارية بمشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 75 %، وكذا مشروع تبطين الترع بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ 75 %، فيما تم الانتهاء من إحلال وتجديد كوبرى كرم الديب بنسبة 100%، ليساهم فى الربط بين القرية وقرية العدوة، وكذا الانتهاء من كوبرى الرغامة البلد بنسبة 100 %، بينما جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية بنقطة إسعاف إقليت بنسبة تنفيذ 85 %، وهو الذى توازى مع الانتهاء من وحدة طب الأسرة بقرية منيحة بنسبة 100 %.

كما شملت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة المرور أيضا على مراكز الشباب بقرية إقليت والتى تضك تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب العدوة بنسبة تنفيذ 90 %، فيما جارى العمل فى تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب كرم الديب بنسبة 80 %، وكذا تطوير ورفع كفاءة مركز شباب فطيرة بنسبة 90 %، مع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب منيحة بنسبة 75 %.

وعقب ذلك توجه أعضاء الوحدة لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية إقليت والتى تشمل تنفيذ مشروع خطوط الإنحدار والطرد بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ وصلت لأكثر من 90 %، فيما تراوحت نسب التنفيذ فى محطات الرفع بمنيحة وكرم الديب ما بين 40 % إلى 60 %.