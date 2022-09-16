إجراءات عاجلة.. القاهرة تستعد لموسم الأمطار الغزيرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل، والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز الإجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة، من بينها ربط غرفة العمليات المركزية بخطوط مفتوحة مع هيئة الأرصاد، وإخطار الأحياء بمتغيرات الطقس للتحرك السريع عند الضرورة فضلًا عن ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية. كما وضعت المحافظة خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بالشوارع لمواجهة أى طارئ، بالإضافة إلى صيانة الشفاطات بالأحياء لإزالة أى تجمعات مائية، وتطهير كامل لبالوعات صرف مياه الأمطار، ومتابعة محطات الصرف الصحى ورفع كفاءتها وصيانتها، وتطهير مخرات السيول ورفع أى مخلفات بها.

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