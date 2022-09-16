جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم تنظيم قافلة طبية على مدار يومين داخل قرية عزبة سليم جودة التابعة للحجز بحرى بمركز إدفو ضمن المحور الصحى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف حنفى فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1178 مواطنا ومواطنة. لافتا إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. قافلة طبية تقدم العلاج لـ 1178 مواطنًا فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.