رسميا.. فيفا يعلن مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 05:30 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الجمعة، مشاركة منتخب الإكوادور رسميا فى نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، ورفض الطعن المقدم من منتخب تشيلى.

وأصدر الفيفا بيانا رسميا عبر موقعه، ذكر فيه أنه تم رفض الشكوى المقدمة من منتخب تشيلي بشأن عدم شرعية مشاركة اللاعب بيرون كاستيلو مع منتخب الإكوادور.

وأشار البيان إلى أن لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، أقرت بشكل رسمى بدعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، واعتبار اللاعب بايرون سيجورا حاملا للجنسية الإكوادورية.

وكان الفيفا يحقق في قضية كاستيلو منذ أبريل عندما تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم أنه غير مؤهل لتمثيل الإكوادور؛ لأنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور كمهاجر غير شرعي.

بذلك توجد الإكوادور بشكل اعتيادي في مجموعتها الأولى التي تضم قطر صاحبة الأرض، وكلًا من السنغال وهولندا.

وكانت الإكوادور قد احتلت المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بينما احتلت تشيلي المركز السابع ولكنها كانت تريد الاستناد إلى حذف نتائج الإكوادور بالكامل من مجموع النقاط في المجموعة لدى كل المنافسين.