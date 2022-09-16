مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون فى التحديث الحكومى

جدة - نرمين السيد - ترأس الاجتماع الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة "مصر للتميز الحكومى"، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى، ومن الجانب الإماراتى عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء فى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومريم الكعبى سفير دولة الإمارات لدى مصر.

وأكد الدكتور أحمد كمالى - فى تصريح بهذه المناسبة - عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات بشكل عام وخصوصية العلاقة بين وزارة التخطيط وحكومة الإمارات، والتعاون الوثيق فى ملف التطوير ورفع قدرات الجهاز الحكومى، مشددا على أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من القدرات والتجارب الناجحة فى دولة الإمارات، وكذلك الخبرات المتراكمة لدى الجهاز الحكومى المصرى.

وأشاد كمالى بما تحقق فى جائزة مصر للتميز الحكومى باعتبارها أحد أبرز نماذج الشراكة بين الوزارة وحكومة الإمارات، حيث أنها نجحت فى نشر ثقافة التميز وتحسين الأداء.

من جانبه، أكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء فى وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى توجهات واضحة تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكات الهادفة لصناعة وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة مع مختلف الدول والحكومات لتحسين حياة المجتمعات.

وقال إن الحكومة الإماراتية حريصة على تعزيز أطر الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة فى مجالات التحديث الحكومى، مشيدا بالشراكة الإيجابية للحكومة المصرية فى ترسيخ نموذج عربى للتعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع لتشمل مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الحكومى.

بدوره، استعرض المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى ملف الشراكة مع دولة الإمارات، وعلى رأسها الانتهاء من مركز خدمات مصر بأسوان، إلى جانب تنفيذ 3 دورات من جائزة مصر للتميز الحكومى وعدد من البرامج الخاصة ببناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مجالات تطوير الخدمات والاستراتيجيات واستشراف المستقبل وبرامج القيادات الحكومية.

وأكد مصطفى أن ما يميز التعاون مع حكومة الإمارات هو الالتزام الكامل بالوصول لمستويات عالية من التنفيذ وتحقيق أثر واضح من البرامج التى يتم تنفيذها، لافتا إلى دراسة عدد من المشروعات والبرامج للتوسع فى التعاون مع حكومة دولة الإمارات يبدأ تنفيذها مع بداية العام المقبل.

وتناول الجانبان عددا من الموضوعات المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى، وتعزيز التعاون فى تطوير مراكز الخدمات الحكومية وعلى رأسها مركز "خدمات مصر" الذى سيتم افتتاحه قريبا فى محافظة أسوان، والخطة المتفق على تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها جنوب سيناء والقاهرة والجيزة.

كما تمت مناقشة تعزيز التعاون فى ملف التميز الحكومى وآخر تطورات الدورة الحالية من جائزة مصر للتميز الحكومى، وملفات بناء قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والاتفاق على تطوير التعاون بتنفيذ عدد من البرامج الجديدة والمشروعات التى من شأنها نقل الأداء الحكومى لمستويات أفضل، وتعزيز ثقافة الابتكار فى العمل الحكومى، وتعزيز التنافسية.

وشهدت الشراكة فى التحديث الحكومى بين الإمارات ومصر تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، من أبرزها تنظيم مؤتمر مصر للتميز الحكومى بمشاركة إماراتية، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لبناء القدرات القيادية والوظيفية لكوادر الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والجهات.