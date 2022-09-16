متابعة استعدادات عقد قمة المناخ الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية توسعات منطقة كوم أبو راضى الصناعية، فضلا عن الموافقة على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على اعتبار مشروع شركة "جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الاستراتيجية والقومية فى تطبيق حكم المادة "20" من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما "المادة الخام للمصنع" فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم أيضا، وفقا للتقرير: اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5-9-2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا، إلى جانب الموافقة على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتى "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.

وتتضمن القرارات كذلك، وفقا للتقرير، الموافقة بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ "2" جنيه لطرحها للتداول، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

يأتى هذا فيما وافق رئيس مجلس الوزراء أيضا على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى "ميناء تخصصى" بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، حيث قال إن تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات على أجندة المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، كما تم عقد اجتماع مع ممثلى 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك فى قطاعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركى، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن عقد اجتماع مع وزير النقل لاستعراض عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليا مثل مشروع مونوريل شرق/غرب النيل، وشبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، والخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، علاوة على عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور وزيرى الطيران المدنى، والسياحة والآثار، وأكد استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم مناقشة عدد من الملفات خلال الاجتماع الأسبوعى مثل الإعداد للمؤتمر الاقتصادى الذى وجه بعقده الرئيس، وتعميق التصنيع المحلى، وآخر مستجدات الحالة الوبائية، إلى جانب عقد اجتماع لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجه رئيس الجمهورية بعقده، حيث قال إنه يتم التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بشكل مثمر يحقق المصلحة العامة للدولة، وذلك بحضور وزيرى التعاون الدولى، والمالية، كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور وزراء التموين، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات، والزراعة، والتعليم العالى، والثقافة، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

كما عقد اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الموقف التنفيذى لتنمية الساحل الشمالى، حيث أكد أن مشروعات تنمية الساحل الشمالى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص مختلفة للاستثمار والعمل، وذلك بحضور مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، فضلا عن اجتماع لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، ومساعد وزير التنمية المحلية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حيث أكد أن الدولة المصرية تضع جميع إمكاناتها للمشاركة مع الأشقاء فى إفريقيا للنهوض بالقارة نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

كما شملت الأنشطة أيضا، زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد مشروعات التطوير الجارى تنفيذها على قدم وساق، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، لتكون المدينة فى أبهى صورة لها أثناء استضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث استهل زيارته لأرض السلام بتفقد تفاصيل أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، إلى جانب تفقد عدد من فنادق مدينة شرم الشيخ التى يتم تطويرها وتوسعتها؛ وذلك للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتتضمن الأنشطة كذلك وفقا للتقرير، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مقر انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، وذلك بمقر المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن تفقد موقع المنطقة الخضراء خلال جولته بمدينة شرم الشيخ المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وكذا المنطقة الزرقاء التى تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، خلال فعاليات القمة.

واستكمالا لاستعراض الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فتشمل أيضا متابعة مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولى، والتى انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، فى إطار الاستعدادات التى تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، كما تفقد مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، والتى تشمل التاكسى الذكى، والمواقف الذكية، وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى المؤمن، وكارت السائح الذكى، وذلك أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ.

وإلى جانب ما سبق، فقد استكمل الدكتور مصطفى مدبولى جولته التفقدية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ خلال نوفمبر المقبل، حيث استهل نشاطه بمتابعة عرض تقديمى لمحافظ جنوب سيناء حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، فضلا عن تفقد عدد من المشروعات التى يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شرم الشيخ، التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولو الوزارة والجهات المعنية.

كما تتضمن الأنشطة أيضا وفقا للتقرير، تفقد محطتى شحن للسيارات والأتوبيسات الكهربائية، ضمن جدول اليوم الثانى لزيارته لمدينة شرم الشيخ، ورافقه وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والسياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية، وكذلك تفقد سيادته ومرافقوه، مشروع الحديقة المركزية، وكذا مقر مجلس المدينة الجديد، خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، حيث استمع لشرح حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة المركزية ومجمع "المول" والبنوك بمدينة شرم الشيخ، وتابع معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية.

يأتى هذا فيما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع رفع كفاءة بحيرات الأكسدة ومسارات الطيور المهاجرة، خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، وذلك برفقة وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ جنوب سيناء، ونائبه، وعدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، إلى جانب تفقد سيادته ومرافقوه الممشى السياحى بمدينة شرم الشيخ، حيث استمع لشرح من محافظ جنوب سيناء حول هذا المشروع، الذى أشار إلى أنه تم إنشاؤه على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ويعد نقلة حضارية سياحية بالمدينة.

هذا وقد اختتم الدكتور مصطفى مدبولى زيارته لمدينة شرم الشيخ التى امتدت على مدار يومين، بمتابعة تنفيذ طريق السلام وتفقد السوق التجارى القديم بالمدينة، وقام بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية عقب انتهاء زيارته لمدينة شرم الشيخ، حيث قال إن رئيس الجمهورية وجه بإعداد شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء ومستدامة تعبر عن أهداف مؤتمر المناخ، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى قد شهد تطويرا شاملا ليصبح مؤهلا لاستقبال 10 ملايين سائح على مدار العام.

وأيضا، فقد استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرا صادر عن البنك الدولى بشأن برنامج "الصرف الصحى المستدام فى المناطق الريفية فى مصر"، موضحا ما كانت تعانيه قرى مصر الريفية من تدهور واضح فى خدمات الصرف الصحى المقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويحقق البرنامج نجاحات دفعت البنك الدولى إلى التوسع فى تمويل المشروع، كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "أوبو OPPO" الصينية للإلكترونيات؛ بمقتضاها تنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ، حيث إن المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية استعدادا لقمة المناخ فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة، كما عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية مثل المؤتمر الاقتصادى الذى كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية.

وتتضمن اللقاءات أيضا، لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة، حيث أكد أهمية استكمال خطط الهيئة فى تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، إلى جانب لقاء مع وزير القوى العاملة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أكد أهمية التعاون مع اتحاد الصناعات فى برامج التدريب خاصة لخريجى المدارس الفنية الصناعية.

كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء لقاء مع وفد شركة "أبو OPPO" الصينية؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى لـ "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربى، والتى ستنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية، فضلا عن عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل سبل النهوض والارتقاء بقطاعى التجارة والصناعة، ودعم الصادرات، بجانب عقد لقاء مع وزير الموارد المائية والرى لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال الحماية من أخطار السيول.

بجانب لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض عدد من الملفات، والتى تتمثل فى أجندة اجتماع الجمعية العمومية لـ "صندوق مصر السيادى"، ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى كلف بعقده رئيس الجمهورية.