وزراء البيئة الأفارقة يدعمون مبادرة المخلفات 50% بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27 والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولى لإفريقيا، لإطلاق مبادرة عالمية بشأن إدارة المخلفات.





وتحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة فى إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخى، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى إجتماعات الشق الوزارى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN فى دورته الثامنة عشرة، بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 15-16 سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تحديات المخلفات والتخفيف من آثارها على تغير المناخ، لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وأوضحت الوزيرة أن القارة الإفريقية ستشهد تغيرا إجتماعيا وإقتصاديا هائلا بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالى للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4مليار طن بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجى بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير "البلاستيك، المعادن، إلخ".

وأضافت الوزيرة أن إفريقيا ستساهم فى زيادة معدل معالجة المخلفات العالمى إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.

كما ستساهم المبادرة فى إظهار حلول التكيف والتخفيف بما يتماشى مع الطموح الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن "COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال".

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل إفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة فى أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقى لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تمكن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئى فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه يوجد بإفريقيا حوالى 19 مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا فى العالم موجودة فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحة أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالى 5-12٪ من إجمالى انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما فى ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر SLCPs، ويساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالى 20٪ من تصريف الميثان العالمى، كما يمثل الحرق فى الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و29٪ من الجسيمات الدقيقة.

وأضافت الوزيرة، أن تمويل المشاريع وتنفيذها يواجه العديد من القيود فى إفريقيا، وغالبا ما ينظر إليه على أنه السبب الرئيسى لضعف تنمية القطاع والقدرات غير الكافية من حيث جمع البنية التحتية لإعادة التدوير، لذلك اتفقت البلدان والمؤسسات الإنمائية فى جمعية الأمم المتحدة للبيئة على صياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونا بحلول عام 2024 للتغلب على التلوث البلاستيكى، يأتى الإعلان بعد التركيز الجديد بعد COP26 فى جلاسكو على تأثير إدارة المخلفات على توليد الميثان.

كما أوضحت ياسمين فؤاد، أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الإفريقية، والتصدى بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعى العالمى القارى، كما ستساهم الاستثمارات أيضا بشكل مباشر فى معالجة أهداف التنمية المستدامة SDG للأمم المتحدة، وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.