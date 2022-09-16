بدء ترميم المقبرتين رقم 29 و33 بمنطقة آثار «بنى حسن»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم المقبرتين يأتى فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى.

وأشار إلى أن منطقة "بنى حسن" على وجه التحديد تحظى بأهمية أثرية وتاريخية كبيرة، حيث تضم مجموعة من المقابر الهامة التى تزخر بالعديد من مناظر الحياة اليومية عند المصرى القديم وكذلك مناظر الحياة الدينية والتى تعد بمثابة سجلا مرجعيا لحياة المصرى القديم فى تلك الفترة التاريخية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، إن المقبرتين رقم 29 و33 تعودان لعصر الأسرة الـ 11 من الدولة الوسطى، وقد تم البدء فى أعمال ترميمها فى الموسم الأول فى "2021 - 2022"، وشملت أعمال التسجيل الفوتوغرافى لحالة المقبرتين بالداخل والخارج قبل وبعد وأثناء عملية الترميم.

وأضاف أن أعمال الترميم شملت كذلك أعمال التنظيف اليدوى والميكانيكى لإزالة الاتساخات من الجدران، وأعمال التنظيف الكيميائى لإزالة واستخلاص الأملاح، ومرحلة العزل والتقوية للطبقات، مشيرا إلى أنه استكمالا لأعمال الموسم الأول فقد بدأ فريق العمل فى أعمال الموسم الثانى من الترميم والتطوير للانتهاء تماماً من أعمال التنظيف والعزل تمهيدا لافتتاحهما ووضعهما ضمن المقاصد السياحية التى يمكن زيارتها بمحافظة المنيا.

تجدر الإشارة إلى أن المقبرتين تحملان عددا من المناظر الرائعة من الحياة اليومية وبعض الحرف كالصيد البرى والبحرى والزراعة إلى جانب مناظر ممارسة الرياضة "المصارعة"، بالإضافة إلى المناظر الدينية مثل رحلة الحج لأبيدوس وصاحب المقبرة وأمامه مائدة القرابين، كما تحتوى حجرة الدفن بالمقبرة 33 على نقوش جنائزية هامة تمثل أجزاء من نصوص التوابيت ومتون الأهرام.