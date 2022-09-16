تدريب على مهن الخياطة والتبريد والتكييف وصيانة المحمول بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن عقد لقاء مع 60 متدربا على مهن الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والطاقة الشمسية، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمى فى الأقصر، وذلك فى إطار بدء العملية التدريبية بعد اعتماد خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2022 – 2023.





وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى تقريره اليوم الجمعة، أن اللقاء يأتى تنفيذا لخطة الوزارة ورؤيتها للتدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل الفعلى داخل المحافظات، مع توفير الوسائل التدريبية لإعداد متدرب قادر على دخول سوق العمل أو لريادة الأعمال ليصبح فيما بعد نواة لرجل أعمال المستقبل.

وأشار مدير المديرية، فى رسالته للشباب المتقدم للتدريب من الجنسين إلى ما تقوم به الدولة من توفير كافة الإمكانيات للمتدربين وتوفير مدربين على أعلى مستوى مهنى؛ لإعطاء برنامج تدريبى بنظام الساعات المعتمدة لتخريج متدرب على كفاءة عالية، وحث الجميع على الانضباط وعدم الغياب واستغلال الإمكانيات الذاتية لكل شخص لإعداد مدرب قادر على رسم مستقبله بيده ليكون نافعا لنفسه ولمستقبله.

وعلى هامش الاجتماع سلم مدير المديرية شهادات إتمام الدورات التدريبية للعام التدريبى المنصرم على مهن الطاقة الشمسية والتبريد والتكييف وصيانة المحمول والكهرباء والخياطة والتفصيل، فضلاً عن الاستماع لتجاربهم الناجحة وما تم الاستفادة منه خلال الفترة السابقة وعرض بعض من تجاربهم الشخصية فى سوق العمل وكيف أصبحوا أصحاب مشاريع صغيرة خاصة بهم ومنهم من وجد فرصة عمل بالقطاع الخاص.