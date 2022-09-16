محافظ الغربية: تطبيق حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المحافظة لخطة الدولة فى ترشيد الكهرباء من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والتى تهدف فى المقام الأول لترشيد استهلاك الكهرباء ويأتى ذلك، بعدما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تطبيق تلك الخطة التى يجب أن يلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، مصالح حكومية وهيئات عامة.





وقال رحمى، فى بيان اليوم، إن عدد أعمدة الإنارة المرشدة بالمحافظة بلغت 48026 من أصل 316912 بالطرق، الشوارع، الميادين، حيث شملت الإجراءات كافة المبانى والمرافق بالمحافظة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية. وأكد محافظ الغربية أيضا على قيام المحافظة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق فى المواعيد الخاصة بالمحال العامة، خفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية، تخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهات المحال، تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات بها، إلى جانب ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دورالعبادة.

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