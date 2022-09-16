تموين الإسكندرية: تحرير 367 محضرا ضد التجار المخالفين

وذكرت المديرية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 367 محضرا ضد التجار المخالفين.
وأشار البيان إلى أن المحاضر شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم حمل شهادة صحية عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة والسلع الغذائية بالأسواق، بيع سجائر بسعر أزيد، حيازة وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، ثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، بقال تموينى مخالف، إدارة منشأتين تعمل بدون ترخيص، ومحضر تجميع عدد 13 شكارة دقيق مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالى 650 كيلو جراما داخل أحد المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
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