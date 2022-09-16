دعم شركات متعثرة ومتابعة مستحقات عمالية.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - كان من أبرز الأحداث خلال هذا الأسبوع اللقاء الذى جمع بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، إذ كان الهدف منه متابعة عدد من ملفات عمل "الوزارة" خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبى احتياجات السوق المحلية، فضلا عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخصوصا لخريجى المدارس الفنية الصناعية.

وقدم شحاتة إلى مدبولى خطة عمل الوزارة ورؤيتها للنهوض بالعمل الخدمى لصالح المواطنيين، متطرقا الى خطط التدريب، وتفعيل دور المديريات، وما يقدمه صندوق الطوارئ فى دعم ومساندة العمال والشركات المتعثرة، وما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلى، أوالعالمى، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة.

الوزير يفعَّل الدور الرقابى فى المحافظات

شهد الوزير تأدية حلف اليمين القانونية من 200 مفتشا للعمل من المديريات بالمحافظات، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، داعيا "المفتشين الجدد" إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والانضباط

بدء اللقاءات مع اللجان النقابية بالمديريات

أكد الوزير أنه حريص على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على اهم المشاكل التى تواجههم، والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها فى خدمة المواطنين، وتفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن فى علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، مما يسهم فى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظتى الجيزة، والاسماعيلية، واستمع خلاله إلى طلبات العاملين بالمديرية التى استعرضها ممثليهم، وتضمنت تحديات تواجههم أثناء تأدية اعمالهم، وقدموا رؤيتهم لتفعيل أداء المديريات خصوصال فى مجال التفتيش وعلاقات العمل

اجتماع مجلس إدارة صندوق الطوارئ

كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن أن المبالغ التى تم صرفها من "الصندوق" منذ تأسيسه فى يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و148 مليونا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفا و477 عاملا، يعملون فى 3947 منشأة.

ورحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى أول رئاسة له للصندوق بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، بالحضور وبالأعضاء الجدد، مؤكدا أهمية دور"الصندوق" فى دعم العاملين المتضررين بالمنشآت المتعثرة، موضحا حرصه على تنفيذ أهداف الصندوق فى دعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ كل الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات.

اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

كما أكد الوزير أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، منوها أن التدريب فى أولويات اهتمام الدولة المصرية، موجها الجهات الممثلة فى مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيتها أو إعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل،ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل.



حدث ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله.

وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، وتم تحديد التمويل المقدم من الصندوق على الأنشطة التدريبية منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2022،بحوالى 134 مليون و849 ألف جنيه، لتمويل العملية التدريبية.

صرف إعانات طوارئ لعمال فى شركات متعثرة

وافق الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من "الصندوق " للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان بمبلغ 322 ألفا و535 جنيه لـ 189 عاملا بالشركة.كما وافق "الوزير"على صرف 189 ألفا و479 جنيه من الصندوق لشركة كايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، يعمل بها 283 عاملا، وذلك لتعثرها عن سداد أجور العاملين بها، وفقا لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق.



سير العمل بـ«وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج»

التقت كاميرا وزارة القوى العاملة صورا من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة"، للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أى مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وانضباط، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" منذ أيام، وتوجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" لاستقبال المواطنين، مشددا على حسن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائق وآدمى.

لقاء مسؤول "العمل الدولية"

أكد وزير القوى العاملة احترام مصر لكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية، موضحا أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع "المنظمة" فيما يخص ملف وقضايا العمل، وأن سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خصوصا فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع فى الاشتراك،والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.



وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية،منوها إلى حرص الوزارة أيضا على مواصلة التنسيق فى كل البرامج والرؤى التى من شأنها الاستقرار فى مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتى تؤدى حتما إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.

لقاء وفد أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

أكد وزير القوى العاملة حرص "الوزارة" على التواصل مع كل الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ الأهداف الخدمية المشاركة لصالح المواطنين، خاصة فى ملفات التدريب المهنى والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع القمص رافائيل ثروت اسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة فى مجالات التدريب المهنى والتشغيل والعمالة غير المنتظمة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.



تفقد وحدات التدريب المتنقلة

تفقد وزير القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة الجارى تطويرها داخل مقر "الوزارة" تمهيدا لإطلاقها فى قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة فى سوق العمل وهى: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى والذكاء الإصطناعى"، مشيدا بالجهود التى يبذلها العمال والفنيين بالوزارة،القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الإنتهاء من تطويرها لإطلاقها فى أقرب وقت.

كما تفقد نموذج وحدة التدريب على "إعداد الوجبات السريعة"، مؤكدا أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،ودعم المشروعات الصغيرة.



وكان وزير القوى العاملة، قد اعتمد الاسبوع الماضى خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

مخاطبة مستحقين لمعاشات تقاعدية عراقية

ناشدت وزارة القوى العاملة عددا من مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية، وتعذر الوصول اليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "الادارة المركزية للعلاقات الخارجية"، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية.

وجاء فى بيان صحفى أن الوزارة تنبه على الأسماء التى نشرتها، بضرورة الحضور لاستلام الهويات، ثم التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة لمقابلة اللجنة المختصة بالمعاشات التقاعدية العراقية خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجارى.

متابعة ملف "تعويضات حرب الخليج" مع "اللجنة العليا"

عقد الوزير أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

وناقش الاجتماع الدراسة التى تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، وتم الموافقة على الصرف لـ8 حالات، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف.

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين، لإيصال الحقوق لأصحابها.



حصول عامل مصرى على مستحقاته

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الامارات العربية المتحدة، فى إنهاء إجراءات صرف مبلغ مليون و420 ألف درهم إماراتى أى ما يعادل 7 مليون و800 ألف جنيه مصرى لعامل يدعى أ.ع.ع.

تحصيل مستحقات 4 عمال متوفيين بالسعودية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر الرياض - بالمملكة العربية السعودية، كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى تحصيل مبلغ (383 ألفا و303 ريال) أى ما يعادل حوالى (مليون وتسعمائة وخمسة 975 ألف جنيه مصرى) كمستحقات لأسر أربع عمال مصريين متوفيين.

مبادرة "المناخ مسؤوليتى" فى بورسعيد والشرقية لنشر الوعى البيئى والمناخى

خلال هذا الاسبوع ايضا نشطت معظم مديرات القوى العاملة خاصة فى ملف التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

كما أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة فى مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "المناخ مسؤوليتى"، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الوعى البيئى والمناخى على كل الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وجاء فى بيان صحفى أنه تم إطلاق "المبادرة" فى محافظة بورسعيد بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية، كما تم تنفيذ "المبادرة" فى محافظة الشرقية.