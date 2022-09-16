الميثاق الإنسانى بين المسيحيين والمسلمين فى رسائل الطيب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشدد الإمام الأكبر على أن الأزهر منفتح على مختلف المؤسسات الدينية فى الشرق والغرب، مؤكدًا أن الوقت الحالى يحتاج لمزيد من التضامن لمواجهة التحديات.

وأوضح أن المجتمع الدولى يعانى الصمت ولا يبالى بالفقراء، مبينا أن رسالة الأديان لن تبلغ هدفها إلا بتنقية الشعور من الأحقاد، وأن الحضارات الإنسانية بحاجة لهدى السماء ونور النبوة وحكمة الكتب المقدسة.

ولفت إلى أن الأخوة الإنسانية أول ميثاق إنسانى بين المسيحيين والمسلمين فى العصر الحديث، مشددًا على أن الأديان حجر الزاوية لشفاء البشرية من أمراضها لا التقدم المادى.