الشباب والرياضة تشارك فى مؤتمر منطقة التجارة الحرة الإفريقية بتنزانيا

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة بتوجيه من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مؤتمر منطقة التجارة الحرة الإفريقية حول المرأة والشباب، والمقام بدار السلام فى تنزانيا.





وشهد المؤتمر حضور كل من سامية حسن رئيسة تنزانيا، وساهيل زيودى رئيس إثيوبيا، وجويل تايلور نائب رئيس ليبيريا، وجسيكا ايبل نائبة رئيس أوغندا، وأمينة جوريب رئيسة موريشيوس السابقة، وعدد من المتخصصين والشخصيات المؤثرة فى إفريقيا، وبمشاركة شاهستا أشرف ممثلة جمهورية مصر العربية (وزارة الشباب والرياضة) فى المؤتمر.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة - فى بيان اليوم الجمعة - أن المؤتمر تناول كيفية استثمار الشباب والنساء كركائز مهمة فى بناء المجتمعات الإفريقية وتطويرها، ومدى أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتى جاءت لإزالة الحواجز التى تواجه النساء والشباب فى التجارة، وكيفية تحقيق المساواة بين الجنسين، وكيفية محو الأمية المالية مما يؤدى إلى زيادة نمو الاقتصاد بجميع أنحاء القارة الإفريقية.

كما تناولت جلسات المؤتمر جلسة بعنوان "دعم القيادات النسائية والشبابية فى التجارة: حوار مع القيادات النسائية الأفريقية"، وكيفية تمكين النساء والشباب، وضرورة تعليم النساء ونشر الوعى بالسياسات واللوائح التى يتم وضعها لمساعدتهن، وزيادة الوعى بالتحول الرقمى، وكذا انعكاسات التحديات التى تواجه النساء والشباب فى التجارة عبر الحدود فى إفريقيا، وتعزيز الإدماج المالى للنساء والشباب فى التجارة.

وشهد المؤتمر جلسة بعنوان "دعم النساء والشباب كقوى محركة للصناعة الإبداعية فى إفريقيا" وتناولت كيفية إصلاح الصناعة الإبداعية لضمان استفادة الشباب والنساء من التجارة، والاستفادة من الحلول الرقمية للتجارة لتعزيز القدرة التنافسية للنساء والشباب فى سوق التجارة الحرة، والنساء والشابات فى التجارة غير الرسمية عبر الحدود، ودعم إضفاء الطابع الرسمى على النساء والشباب فى التجارة لتحقيق فوائد أكبر فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما ناقش المؤتمر تعزيز قدرة الشابات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على إدراكهم بجميع المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية، والتشديد على تكوين الروابط التجارية، بالإضافة إلى أهمية التدريب على الشمول المالى.