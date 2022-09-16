محمد صلاح يستغل فترة توقف الدورى الإنجليزى لأداء التدريبات الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - استغل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، فترة توقف الدورى الإنجليزى هذا الأسبوع، حدادا على وفاة الملكة اليزبيث الثانية، وواصل أداء التدريبات الرياضية.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابة على انستجرام، يؤدى التدريبات الرياضية فى الجيم، وسط الأجهزة الرياضية.

ستورى محمد صلاح

وكان فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قد خطف فوزا قاتلا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023

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محمد صلاح فى الجيم

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول الإنجليزى في الدقيقة 17 من زمن المباراة، ثم نجح محمد قدوس في تسجيل هدف التعادل لصالح أياكس أمستردام في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم أحرز جويل ماتيب هدف الفوز القاتل للريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في ضم أياكس أمستردام لقائمة ضحاياه فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه أو صناعة أى هدف.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول على ملعب "آنفيلد" بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 14 هدفا.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا فى دورى أبطال أوروبا، ليعادل السجل التهديفى للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا فى قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وبات النجم المصرى محمد صلاح، قريبا من الرقم المسجل باسم النجم الإيفوارى السابق ديديديه دروجبا الذى يعتبر أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا.