انخفاض في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 21 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - وتتوقع الأرصاد الجوية، ان تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتستعرض "صوت الأمة" تفاصيل حالة الطقس من اليوم الجمعة 16الي الأربعاء 21 سبتمبر: