برنامج الوبائيات الميدانية يحصل على اعتماد الشبكة العالمية «TEPHINET»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حصول برنامج الوبائيات الميدانية المصرى، على اعتماد الشبكة العالمية لبرامج التدريب على علم الوبائيات الميدانية «TEPHINET».





جاء ذلك فى أثناء انعقاد المؤتمر الدولى للشبكة العالمية لبرامج التدريب على علم الوبائيات الميدانية الذى عقد فى بنما، خلال أغسطس الماضى، بحضور علماء وخبراء الوبائيات الميدانية ومتدربى وخريجى برامج الوبائيات الميدانية على مستوى العالم.

بدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى الإشادة بالبرنامج المصرى وما حققه من إنجازات لخدمة المجتمع على المستوى الوطنى، وفى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ونوه بأن فكرة إنشاء برنامج للتدريب الميدانى على علم الوبائيات بدأت عام 1993، حيث قامت الوزارة بمشاركة مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأطلنطا فى الولايات المتحدة الأمريكية، باستحداث برنامج التدريب الميدانى للوبائيات فى جمهورية مصر العربية، بهدف بناء القدرات الوبائية، بتدريب الكوادر التى تقوم بالعمل الميدانى، ضمن القطاع الوقائى بوزارة الصحة.

وأوضح أن برنامج الوبائيات المصرى يعد ثانى برنامج على مستوى الشرق الأوسط، والثامن على مستوى العالم، وتخرج منه حتى الآن 20 دفعة، ونحو 307 متدربين، من ذوى الكفاءات العلمية والعملية، وكان لهم دور كبير فى مكافحة جائحة كورونا، حيث تم تكريم المسئولين عن البرنامج والخريجين لمساهمتهم فى مكافحة الجائحة، وتحجيم أثرها على المجتمع.

ومن ناحيته، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الوزارة حريصة على دعم ومساندة برنامج الوبائيات الميدانية، من خلال تدريب المراقبين الصحيين على مستوى المحافظات والإدارات الصحية فى مجال الترصد الوبائى، والوقاية من الإصابات، وتقصى الأمراض المعدية، والارتقاء بمهارات الكشف المبكر والاستجابة للفاشيات والأوبئة والتواصل الفعال مع المجتمع وتحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار.