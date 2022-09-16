مياه وصرف.. مشروعات لخدمة المواطنين فى قرى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروعات الدولة لخدمة المواطنين فى قرى سوهاج. وتضمنت المشروعات قريتى المساعيد والرقاقنة بمركز جرجا، وقرى مزرعة جزيرة شندويل ونجع القنطرة وبنى مزار وبندار الكرمانية ونجع الدموكى بمركز سوهاج، وقرية برديس بمركز البلينا، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقرى مركز سوهاج، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بقرية الصلعا. وتم تنفيذ 35 مشروعا مياه شرب بقيمة 40.7 مليون جنيه، تتمثل فى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، ودق آبار إرتوازية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة، وتم تنفيذ 2500 وصلة مياه شرب، وتنفيذ 6500 وصلة صرف صحى، يستفيد منها 130 ألف نسمة بعدد من قرى محافظة سوهاج.

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