كلنا واحد.. هدايا للأطفال من الداخلية بمناسبة العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - أهدت وزارة الداخلية، حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجاً، فى إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد تحت رعاية رئيس الجمهورية.





وأهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن. ووزعت الهدايا فى (حى أهالينا بالسلام بالقاهرة) ومديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - المنوفية - جنوب سيناء - الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنيا - مطروح - القليوبية)، وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات. يأتى ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد، رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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