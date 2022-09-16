رئيس أوزبكستان يرحب بمنح مصر وقطر صفة شركاء الحوار فى منظمة شنغهاى

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمنح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر فى منظمة شنغهاى للتعاون، مشيرا إلى بدء إجراءات منح بيلاروس صفة عضو كامل العضوية فى منظمة شنغهاى للتعاون.





وقال ميرضيائيف خلال افتتاح اجتماع موسع لقمة المنظمة فى سمرقند، بحسب وسائل إعلام اليوم الجمعة: "نتخذ قرارا ببدء إجراءات منح جمهورية بيلاروس وضع عضو كامل فى منظمة شنغهاى للتعاون".

وأضاف: "سيجرى اليوم أيضا توقيع مذكرة التزامات من قبل جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل العضوية فى المنظمة، وهذا جزء من إجراءات الحصول على العضوية الكاملة فى منظمة شنغهاى للتعاون"، مرحبا بتوقيع المذكرات بشأن منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وتابع: "أن البحرين وجزر المالديف والكويت والإمارات العربية المتحدة وميانمار ستُمنح وضع "شريك حوار" فى المنظمة".

وأكد أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات فى جميع مجالات أنشطة المنظمة حيث عقد أكثر من 80 حدثًا رئيسيًا مما سينتج عنه اليوم التوقيع على أكثر من 40 وثيقة وأن الهدف الرئيسى لنا هو تعزيز التماسك والدعم المتبادل والشراكة على أساس مبادئ «روح شنغهاى» مما يؤدى إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار فى منطقة منظمة شنغهاى للتعاون.

وقال إنه يمكن البدء فى إعداد استراتيجية تطوير منظمة شنغهاى للتعاون حتى عام 2040 التى يجب أن تغطى جميع مجالات التعاون ومن بينها تحسين التأثير العملى للتعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وكذلك من المهم استخدام النماذج الموثوقة للتفاعل الإقليمى لتحقيق استدامة اقتصادية أكبر وذلك من خلال الانتقال إلى إجراءات حقيقية لبناء سلاسل إنتاج بين دول منظمة شنغهاى للتعاون ذات انتقال أقصر.

وشدد على ضرورة تعظيم الإمكانات الحالية مع مراعاة مزايا تكامل اقتصادات دول المنظمة وذلك من خلال تشكيل مساحة مشتركة للتعاون الصناعى والتكنولوجى ولهذا اقترح إطلاق حوار اقتصادى جديد لمنظمة شنغهاى للتعاون، داعيا إلى عقد أسبوع شراكة الأعمال لمناطق منظمة شنغهاى للتعاون من أجل ضمان التعاون الاقتصادى الشامل بين الدول الأعضاء.

ودعا إلى إقامة تحالف المناطق الاقتصادية الخاصة بالمنظمة بهدف تعميق التعاون الصناعى وتعزيز التجارة فضلا عن إقامة معرض تجارى كبير للمنظمة على أساس سنوى، مع إطلاق منصة إلكترونية لها، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة الاجتماع الأول لرؤساء إدارات المناطق الخاصة العام المقبل.

وأكد على الحاجة الملحة إلى الاهتمام بقضايا البيئة حيث سيتم اعتماد اليوم البيان المشترك بشأن الاستجابة لتغير المناخ، مشيرا إلى الحاجة إلى وضع آليات وأشكال جديدة للتعاون العملى فى هذا المجال، مضيفا أنه يقترح تشكيل مجلس مناخى تابع لمنظمة شنغهاى للتعاون يجمع الشخصيات الهامة والعلماء والخبراء فى مجال البيئة وممثلى الاعمال بهدف زيادة فعالية التعاون فى تعزيز مشروعات التكيف مع المناخ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضى وكذلك إدخال تقنيات توفير المياه.