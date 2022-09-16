وزير الصحة: المشروع القومى لتنمية الأسرة يحظى باهتمام من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لتعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى، وبحث فرص الاستثمار فى مجالات الرعاية الصحية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وفى بداية الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره لجهود مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى، موجها الشكر للقائمين على المؤسسة، على التعاون المتواصل مع مصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، علاوة على التعاون فى الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث خلال الاجتماع، ملف السياحة العلاجية، حيث أشار إلى وضع آلية مُطورة لخدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للوافدين إلى مصر، مؤكدا ضرورة الاقتداء والاستفادة من النماذج العالمية فى هذا الصدد، ومنها برنامج «مرحبا» الذى يتم تطبيقه بالمملكة الأردنية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، التعاون بملف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، من خلال ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة فى كافة الجهات المقدمة للخدمة، وتكثيف حملات التوعوية بالصحة الإنجابية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتدريب الدورى للفرق الطبية والرائدات الريفيات، بهدف رفع الوعى المجتمعى.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع مؤسسة التمويل الدولية، الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجالات الرعاية الصحية، وإدارة المنشآت الطبية، كما بحث التعاون فى مجال تشخيص الأشعة عن بُعد «Tele radiography» وفى تنفيذ خطة ميكنة الخدمات الطبية والموارد البشرية بالقطاع الصحى، وتعميم استراتيجية التحول الرقمى بجميع المنشآت الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول التعاون فى مجال توطين وتبادل تكنولوجيا صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، والمضادات الحيويات Biosimilars- Biologics، مشيرًا إلى الخطوات التى تتخذها الوزارة من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لتوطين هذه الصناعات الحيوية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية واللقاحات للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال.

ولفت «عبدالغفار» إلى بحث التعاون فى مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن سبل الشراكة بمجال الثقافة الصحية والتوعية بالصحة العامة والوبائيات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بهذا المجال.

وفى نهاية الاجتماع، وجه الوزير، بتشكيل لجنة من الخبراء المعنيين بوزارة الصحة، ومؤسسة التمويل الدولية، لتبادل الخبرات ودراسة كافة مشروعات الوزارة، وتقييمها.