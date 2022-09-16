بيان مهم من سلامة الغذاء عن ترخيص وتسجيل المكملات الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنها الجهة المسؤولة عن ترخيص وتسجيل المكملات الغذائية وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.





جاء ذلك ردا على على ما نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن نقل الاختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أن قرار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التى تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادى، تحتوى على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق فى صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست فى شكل غذاء تقليدى.

وأكدت الهيئة، أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى العالمى ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها فى المحال العامة وليس فقط الصيدليات.

وأهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجميع بتحرى الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التى تضاعفت ثلاث مرات منذ تولى الهيئة تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظاً على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.

وأكدت أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل "المستحضرات الطبية التكميلية" قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب إكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.