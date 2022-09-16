انتهاء فعاليات المنتدى الإقليمى لتمويل المناخ فى بيروت

جدة - نرمين السيد - واستضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) المنتدى الذى جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من كل من القطاعين العام والخاص من المنطقة العربية خارجها.

وشهد المنتدى العديد من النقاشات المتعلقة بتسريع تمويل المناخ، فى ضوء الأزمات غير المسبوقة التى يواجهها العالم حاليا، والتى تضع تحديات اضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن البلدان والمجتمعات الأقل مساهمة فى أزمة المناخ تتأثر بشكل غير متناسب بآثار التغير المناخى وفى نفس الوقت لديها أقل الموارد للتكيف مع تلك الاثار السلبية، ونتيجة لذلك قدمت منتديات التمويل الإقليمية الأربعة التى عقدت حتى الآن فى أديس أبابا، بانكوك، سانتياجو وبيروت حتى الآن 71 مشروعا لتمويل المناخ عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وآسيا والمحيط الهادى وغرب آسيا، وتم عرض 28 مشروعا فى بيروت خاص بغرب آسيا، بإجمالى استثمارات حوالى 4.7 مليار دولار أمريكى، ومن هذا المبلغ تم تخصيص حوالى 4 مليارات دولار أمريكى فى الاستثمار للتكيف والصلابة فى مواجهة اثار التغير المناخى، وحوالى 600 مليون دولار أمريكى فى الاستثمار للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحوالى 60 مليون دولار أمريكى للتخفيف والتكيف والصلابة.

تم تقديم العديد من المشاريع والمبادرات من مجموعة واسعة من القطاعات - من الزراعة إلى النقل بهدف تسريع التمويل المناخى وكذلك الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة والأمن المائى والغذائى.

يعتبر حشد هذا التمويل فرصة رئيسية للتعاون، من خلال التمويل المختلط من قبل القطاعين العام والخاص بدعم ثنائى، ومع بقاء 50 يوما فقط على انعقاد قمة المناخ، تلعب الحكومة والقطاع الخاص والعمل الخيرى أدوارا رئيسية فى دفع التمويل المناخى اللازم لخطط التخفيف والتكيف اللازمة لكبح تأثير تغير المناخ وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح وسبل العيش فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا للتقارير الأخيرة التى تسلط الضوء على التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يمكن أن يكون هناك تراجع عن الالتزامات السابقة، فنحن نعلم ما يجب القيام به لمواجهة التحدى ولكن يجب أن نكون واضحين الآن بشأن كيفية تمويله.

ومن أجل تسريع تنفيذ تمويل المناخ فى غرب آسيا، ناقش المستثمرون وممولى القطاع الخاص وشركاء التنمية مع الحكومات التأسيس المشترك لفرص الاستثمار لدعم الإجراءات الإقليمية ذات الأولوية.

وفى هذا السياق، قال محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27: تمويل المناخ "غير كاف" حاليا لأننا نحتاج إلى ضعف المبلغ الحالى للتمويل و"غير فعال" لأن التفاوض يستغرق وقتا طويلا حتى يصل إلى التنفيذ الفعلى، كما أنه "غير عادل" لأنه يطلب من البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ أن تدفع ثمن أزمة لم تساهم فيها، وتحصل على نصيب ضئيل من التمويل لتحقيق أهدافها المناخية.

وأظهر التعاون بين الدول العربية والجهات الفاعلة غير الحكومية فى غرب آسيا إمكانية إيجاد الحلول اللازمة لتسريع العمل المناخى، والتغلب على العقبات من خلال المشاريع الإقليمية الفعالة والقابلة للتطبيق والتى يتم حشدها من خلال التمويل لتحقيق الأهداف المناخية على المدى القريب وتنفيذ أهداف اتفاقية باريس.

وسيعقد المنتدى الإقليمى الخامس والأخير فى جنيف، سويسرا 17 أكتوبر.