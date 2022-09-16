محافظ الجيزة: دخول 33 مدرسة توفر 562 فصلا بالعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 235,8 مليون جنيه وتساهم فى توفير 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم دخول 9 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 120 مليونا و800 ألف جنيه بإجمالى 191 فصلا دراسياً و20 مدرسة توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة 95 مليون جنيه بإجمالى 310 فصلا بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال جزئى بتكلفة 20 مليون جنيه بإجمالى 61 فصلا دراسيا.

أكد المحافظ على تنفيذ جميع التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكداً على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من إرتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول.

وأشار راشد، أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز أطفيح والصف والبدرشين والعياط وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم، وذلك فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 38 قطعة أرض بإجمالى مساحة 159 ألف م2 لإنشاء 41 مدرسة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور وذلك خلال الخطة المقبلة فى إطار سعى الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال المحافظ إن المدارس تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى؛ لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس، مشدداً على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكيد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.

وشملت المدارس الجديدة والتوسعات والاحلال المقرر دخولها الخدمة بالعام الدراسى الجديد فى مركز ومدينة أطفيح مدارس (المهندس عبد العظيم أبو عيشة رسمى، العجمى الإعدادية، عزبة الحجارة للتعليم الأساسى، السلام بكفر الواصلين، نزلة ترجم للتعليم الاساسى، كفر حلاوة الابتدائية، الإخلاص للتعليم الاساسى) وفى مركز ومدينة الصف مدارس (الشيخ عبد القادر، حاجز بغمازة الكبرى، عرب القميعى للتعليم الاساسى، نجوع العرب الابتدائية، الفرسان للتعليم الاساسى، ابو بكر الصديق الابتدائية، الشهيد مجند أحمد على ابراهيم الابتدائية، الأنوار الابتدائية، عرب الحصار بالاقواز).

وفى مركز ومدينة العياط مدارس (معتمد مدين للتعليم الاساسى، منشأة أبى العباس للتعليم الأساسى، الجزيرة الرسمية لغات، طهما للتعليم الاساسى، كفر حميد، جرزا، وحدة الناصرية للتعليم الأساسى) وفى مركز ومدينة البدرشين مدارس (نور العلم، امبابى خضر للتعليم الأساسى، صلاح أبو بكر غريب الابتدائية، شريف عنانى للتعليم الأساسى) ومدرسة زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أبو النمرس ومدرستى المنصورية الرسمية واتريس الابتدائية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد الرقيب ممدوح سالم بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة الأندلس الإعدادية بنات بجنوب الجيزة ومدرسة المتفوقين الثانوية بأكتوبر.